Прокурор попросил приговора для обвиняемого в совершении мошенничества против брата министра

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Самира Набиева, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Шекер Мамедовой выступил государственный обвинитель.

Он попросил лишить С. Набиева свободы сроком на 9 лет.

Очередное заседание суда назначено на 2 августа.

Согласно обвинительному акту, С. Набиев предложил брату министра оборонной промышленности Явера Джамалова Аликраму Джамалову наладить совместный бизнес. Он предложил А. Джамалову сделать вложения в его магазин электрооборудования Brend Elektrik, взятый в аренду по адресу Насиминский район, улица Джейхуна Гаджибейли. А взамен пообещал брату министра половину от полученной выручки.

А. Джамалов согласился на его предложение и в офисе, расположенном по улице Ага Нейматуллы в Наримановском районе, передал С. Набиеву 3 ноября 2015 года 18 тыс. манатов, а 1 февраля 2016 года - 3 993 маната.

С. Набиев присвоил деньги себе и не вернул их А. Джамалову. Брат министра обратился в Наримановское районное управление полиции. После рассмотрения его заявления 12 января 2017 года в Наримановской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса.

Обвиняемый С. Набиев не был арестован, учитывая, что под его опекой находятся малолетние дети, в отношении него была избрана мера пресечения в виде пребывания под контролем полиции.