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    Прокурор попросил лишить свободы на 6 лет сына бизнесмена, насмерть сбившего дочь шехида

    Судебное следствие завершено

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Рагима Рагимова, обвиняемого в совершении ДТП с летальным исходом.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова было завершено судебное следствие.

    В своем выступлении гособвинитель попросил для Р.Рагимова 6 лет тюремного заключения.

    Адвокат обвиняемого попросил время для своего выступления.

    Очередное заседание суда назначено на 16 марта.

    Отметим, что авария произошла 8 ноября прошлого года в Сабаильском районе Баку. По факту следственным отделом районного управления полиции было возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 и 264 УК.

    Напомним, что 17-летний Р.Рагимов является сыном бизнесмена, главы ОАО "Xırdalan Xəz" Акифа Рагимова.

    Погибшая в аварии К.Алекперова была дочерью шехида Элтона Алекперова.

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