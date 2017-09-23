Прокурор подал протест на приговор в отношении лица, убившего за переписку с сестрой 21-летнего парня

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Баку гособвинитель подал апелляционный протест на решение суда по уголовному делу 18-летнего Мирисмаила Гусейнова, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает Report, заседание состоится 28 сентября в Бакинском апелляционном суде.

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Абида Абдинбекова.

Отметим, что инцидент произошел 14 декабря 2016 года возле станции метро "Мемар Аджеми" в Насиминском районе Баку.

Родители М. Гусейнова развелись. Он жил с отцом, а сестра жила с матерью в Имишлинском районе.

По информации, приехавший в Имишли М. Гусейнов увидел в телефоне сестры переписку с 21-летним Алекпером Мухтаровым. Затем он, открыв подставной профиль, начал писать лицу, с которым переписывалась его сестра.

А. Мухтаров понял, что ему пишут с подставного профиля и заблокировал страницу данного пользователя. После этого М. Гусейнов позвонил с телефона сестры А. Мухтарову и сказал, что хочет встретиться с ним. А. Мухтаров, недавно вернувшийся из армии, согласился встретиться возле станции метро "Мемар Аджеми". В ходе встречи между сторонами возник спор и М. Гусейнов убил его ножом.

Добавим, что М. Гусейнов был студентом 1 курса Бакинского колледжа бизнеса и кооперации.

Бакинским судом по тяжким преступлениям М. Гусейнов был приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет.