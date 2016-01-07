Прокуратура: По делу об убийстве бизнес-леди задержаны трое подозреваемых

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Главное управление полиции и прокуратура города Баку сделали совместное официальное заявление в связи с убийством в Баку.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что в результате неотложных следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, преступление, совершенное при неизвестных обстоятельствах на территории Насиминского района, было раскрыто "по горячим следам".

Так, на основании поступившей 5 января примерно в 09:00 информации об обнаружении в собственной квартире тела жительницы Баку Марьям Намидзаде 1965 года рождения с многочисленными колото-резаными ранами, сотрудники полиции и прокуратуры провели осмотр места преступления и трупа при участии судмедэкспертов, изъяли вещественные доказательства и провели другие необходимые процессуальные действия.

По факту в Насиминской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4, 120.2.11 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем) и 181.3.3 (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) УК.

В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и органов прокуратуры, появились основания для подозрения в том, что убийство совершили дочь покойной Гюнель Гусейнова 1988 года рождения, племянник Ниджат Эйвазов 1998 года рождения и Джейхун Аскеров 1997 года рождения, они были задержаны и привлечены к следствию.

В настоящее время следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.