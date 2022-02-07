Прокуратура распространила заявление в связи с убийством брата и сестры в Геранбое

Прокуратура распространила заявление в связи с убийством брата и сестры в Геранбойском районе Азербайджана.

Прокуратура распространила заявление в связи с убийством брата и сестры в Геранбойском районе Азербайджана.

Как передает Report, в заявлении говорится:

"В районную прокуратуру 6 февраля около 17:00 поступила информация об убийстве жителей села Гарасулейманлы Парвиза Намазова, 1970 года рождения, и его сестры Салми Намазовой, 1960 года рождения.

В ходе предварительного расследования был задержан и привлечен к следствию Ильхам Хагвердиев 1965 г. р. Он подозревается в том, что во время конфликта из-за земельного спора умышленно убил Парвиза и Салми Намазовых, нанеся им ножевые ранения.

По факту в Геранбойской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.2.7 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса АР.

В настоящее время следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются".