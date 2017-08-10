Прокуратура: Покончивший с собой в Габале мужчина не имел долгов

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Прокуратура Габалинского района распространила информацию о случившемся на территории района суициде.

Как сообщает Report, на основе поступившей информации о суициде путем повешения на дереве работавшего в центре отдыха "Ханлар" жителя села Амирван Равана Махир оглу Махмудова 1995 г.р. сотрудниками районной прокуратуры и отделения полиции с участием судмедэксперта было осмотрено место происшествия и труп, собраны вещественные доказательства и выполнены другие процессуальные действия.

Внешний осмотр трупа выявил, что помимо странгуляционной полосы на шее трупа, других следов или травм не имеется.

По факту в Габалинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса, проводится расследование.

Для выяснения причин самоубийства была назначена судмедэкспертиза, получены показания членов семьи, соседей покойного и других людей.

Предварительное расследование установило, что при жизни Р. Махмудова не было никого, кто бы относился к нему с жестокостью, регулярно унижал его достоинство, доводил до попытки самоубийства путем запугивания, а также он не имел долгов.

В настоящее время необходимые следственные мероприятия по делу продолжаются.

Отметим, что в соцсетях распространилась информация, что Р. Махмудов покончил с собой из-за наличия у него долга.