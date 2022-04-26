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Прокуратура об убийстве в Сальяне

Прокуратура об убийстве в Сальяне Сальянская районная прокуратура распространила информацию в связи с произошедшим на территории района убийством.
Происшествия
26 апреля 2022 г. 10:11
Прокуратура об убийстве в Сальяне

Сальянская районная прокуратура распространила информацию в связи с произошедшим на территории района убийством.

В поступившей в Report из прокуратуры информации говорится:

"25 апреля около 23:00 в районную прокуратуру поступила информация об убийстве Фаика Меликова 1985 г.р. в селе Тезекен Сальянского района.

Проведенное расследование выявило обоснованные подозрения, что житель села Меликага Алиев в ходе конфликта на почве личных отношений нанес бывшему зятю Фаику Меликову ножевое ранение, совершив умышленное убийство.

По факту в Сальянской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

Меликага Алиев был задержан и привлечен в качестве подозреваемого.

Следствие по уголовному делу продолжается".

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