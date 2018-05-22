Прокуратура города Баку распространила сообщение в связи со взрывом в кафе

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ На основе поступившей информации о взрыве в кафе, расположенном во дворе ОАО "Azеrtransservis" на территории Бинагадинского района 21 мая в районе 15 часов, повлекшем смерть двух человек, на место происшествия незамедлительно выехали и провели осмотр сотрудники районной прокуратуры, полиции, Бинагадинского департамента Регионального газоэксплуатационного управления и судебно-медицинские эксперты.

Об этом сообщили Report в прокуратуре города Баку.

Было отмечено, что в связи с данным фактом в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 314.3, (халатность, повлекшая по неосторожности гибель двух и более лиц) Уголовного кодекса, по делу назначена судебно-медицинская экспертиза, судебная экспертиза техники безопасности, допрошены свидетели и проведены другие необходимые процессуальные действия.

В результате происшествия от полученных телесных повреждений скончались на месте сотрудник кафе Сохраб Юсиф оглу Саатов, посетительница заведения Момина Рагим гызы Ибрагимова, другой посетитель кафе Натиг Захид оглу Ибрагимов и сотрудница заведения Шекер Хосров гызы Ибрагимова были помещены в Ожоговое отделение Городской клинической больницы №5.

Н.Ибрагимов 22 мая скончался в больнице, лечение Ш.Ибрагимовой в настоящее время продолжается.

Исполнительный директор ОАО "Azеrtransservis" Ариф Мамед оглу Хаквердиев задержан в качестве подозреваемого лица по уголовному делу.

В настоящее время по делу продолжаются следственные мероприятия.