Пенитенциарная служба минюста Азербайджана прокомментировала сообщения касательно бунта в Бакинском следственном изоляторе

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Пенитенциарная служба минюста Азербайджана прокомментировала информацию о противозаконных действиях заключенных в Бакинском следственном изоляторе и некоторых исправительных учреждениях и возникшем противостоянии.

Как сообщает Report, в информации отмечается, что в последние дни в некоторых СМИ была опубликована ложная информация о якобы незаконных действиях в отношении заключенных в Бакинском следственном изоляторе, различных подчиненных Пенитенциарной службе минюста учреждениях, в том числе исправительных учреждениях №13 и №6, а также массовых беспорядках среди отбывающих наказание, отправке в указанные учреждения спецназовцев и требовании денег с заключенных и посещающих их родственников.

"Руководство и коллектив Пенитенциарной службы заявляет, что подобные сообщения преследуют целью нанести тень на осуществляемые в последнее время в службе положительные работы. Этим также хотят создать недовольство среди населения, заключенных и их родственников. Публикация под заголовком "Бунт в Бакинском следственном изоляторе: введены войска" не имеет никакого основания. Ситуация в подчиненных структуре исправительных учреждениях и следственных изоляторах стабильная, она находится под полным контролем. Здесь соблюдаются все правила и требования законодательства", - говорится в информации.