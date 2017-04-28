Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Произошедшее в Иране землетрясение ощущалось в приграничных районах Азербайджана силой до 3 баллов.

Как сообщили Report из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение было зарегистрировано на территории Ирана в 10:46:37 по местному времени. Землетрясение ощущалось в приграничных районах Азербайджана силой до 3 баллов.

Магнитуда подземных толчков составила 3,6, глубина 7 км.