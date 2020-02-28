Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов обнародовал прогноз погоды в Азербайджане на выходные.

Как сообщили Report в департаменте, на Большом и Малом Кавказе преимущественно пройдет без осадков, однако вечером 29 февраля и 1 марта ожидаются переменные осадки, возможен снег.

Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер. Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 5-10 градусов тепла.

В Лянкярано-Астаринском регионе преимущественно пройдет без осадков, однако днем 1 марта ожидаются осадки. Утром в горах будет туман. Прогнозируется восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 4-6, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью будет 1-6, днем 5-10 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне осадки в основном не ожидаются, однако вечером 29 февраля и 1 марта местами ожидаются дожди. Скорость западного ветра временами усилится. Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 9-14 градусов тепла.

В низменных районах преимущественно пройдет без осадков, однако вечером 29 февраля и 1 марта временами возможны дожди. На отдельных территориях будет туман. Скорость западного ветра временами усилится. Ночью температура воздуха составит 3-7, днем 10-15 градусов тепла.

В Нахчыванской АР ожидаются переменные осадки, возможен снег. Местами будет туман. Возможен временами усиливающийся западный ветер. Ночью температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла.

В столице - Баку ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром временами будет туман.

Сильный северо-западный ветер днем стихнет. Ночью температура воздуха составит 5-7, днем 9-11 градусов тепла.