Акиф Човдаров прекратил акцию голодовки - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжено судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника Селима Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора Акифа Алиева и бывшего заведующего отделом Орхана Османова.

Как сообщает Report, на закрытом заседании под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова адвокат Селима Мамедова - Джавид Рзазаде выступил с ходатайством.

Он отметил, что скончалась мать его подзащитного: "Поэтому прошу создать условия для его участия на поминках".

Суд отклонил ходатайство.

Затем в качестве свидетельницы была допрошена бывшая жена потерпевшего Шахмара Гурбанова - Нигяр Мамедова: "Все мои показания следствию - слова Шахмара Гурбанова. Шахмар на самом деле продал две наши квартиры, один цех и несколько машин. Я знала, что он вместе с Искендером Гурбановым привез из-за границы бриллианты для Акифа Човдарова и Эльдара Махмудова. Об этом говорил мне Шахмар".

В ходе допроса Ш.Гурбанова в ходе следствия он отметил, что отдал А.Човдарову бриллианты на сумму 380 тыс. манатов и 500 тыс. долларов наличными.

На процессе во второй половине дня было обсуждено проведение экспертизы в отношении А.Човдарова.

Адвокат С.Расулов заявил Report о том, что они вновь потребовали проведение экспертизы. По его словам, экспертиза дала заключение на ходатайство, поднятое на прошлом судебном процессе: "Согласно заключению, невозможно проведение экспертизы в связи с состоянием здоровья А.Човдарова. Суд дал отсрочку на 15 дней. За это время будет проведена медицинская экспертиза после улучшения состояния здоровья А.Човдарова".

С.Расулов заявил, что Акиф Човдаров прекратил акцию голодовки: "Об этом будет направлено официальное обращение в Бакинский следственный изолятор".

Процесс отложен до 19 декабря.

Отметим, что А.Човдаров был арестован в ноябре прошлого года. Сабаильский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. В дальнейшем срок меры пресечения в его отношении неоднократно продлевался. Он обвиняется по статьям 145.3 (Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 179.3.1, 179.3.2 (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой, в крупном размере), 181.3.1, 181.3.2 (Разбой, то есть нападение в целях завладения чужим имуществом, совершенное организованной группой, в крупном размере), 182.3.1, 182.3.2 (Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества, совершенное в крупном размере), 228.4 (Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия), 302.1, 302.2 (Осуществление оперативно-розыскных мероприятий не управомоченными на то лицами, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для тайной передачи информации), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки (пассивное взяточничество), группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, с применением угроз), 313 (Служебный подлог), 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3 (Злоупотребление начальника или должностного лица властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, умышленное бездействие власти, совершенные группой лиц, повлекшие тяжкие последствия) УК.

Обвинительный акт по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора А.Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника С.Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора А.Алиева и бывшего завотделом О.Османова был утвержден 5 сентября генпрокурором Азербайджанской Республики, который осуществлял процессуальное руководство предварительного следствия, и направлен в суд для рассмотрения.

Напомним, что по делу проходят более 320-ти свидетелей и свыше 60-ти потерпевших. На основе судебных решений, принятых в целях обеспечить возмещение нанесенного потерпевшим ущерба, был наложен арест на денежные средства и имущества обвиняемых А.Човдарова, С.Мамедова, А.Алиева и О.Османова в размере 33 млн 466 тыс. манатов, в том числе на торговые объекты, объекты услуг, рыбные хозяйства, земельные участки и пр. на 8 млн 967 тыс. манатов, частные дома, квартиры, транспортные средства на 24 млн 445 тыс. манатов и ювелирные изделия на 37 тыс. манатов.