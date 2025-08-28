    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Продолжается суд над обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана

    Происшествия
    • 28 августа, 2025
    • 12:07
    Продолжается суд над обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана

    В Бакинском судебном комплексе проходит судебное заседание по уголовному делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях.

    Как сообщает Report, процесс проходит под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

    Напомним, что на предыдущем процессе потерпевшие дали показания.

    #военные преступления   #суд   #Баку   #Давид Бабаян   #Бако Саакян   #Карабахская война   #Рафик Арутюнян  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Hərbi cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən erməniəsilli şəxslərin məhkəməsi davam edir
    Английская версия Английская версия
    Trial continues for ethnic Armenians accused of war crimes

