Продолжается суд над обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана
Происшествия
- 28 августа, 2025
- 12:07
В Бакинском судебном комплексе проходит судебное заседание по уголовному делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях.
Как сообщает Report, процесс проходит под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.
Напомним, что на предыдущем процессе потерпевшие дали показания.
