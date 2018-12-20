Насиминский райсуд продлил срок ареста полицейского

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Насиминском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении срока ареста задержанного из-за смертельного случая в Газахском районе сотрудника полиции Ильхама Сулейманова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Шалалы Гасановой было объявлено решение.

По решению, представление было удовлетворено, срок ареста И.Сулейманова продлен на 2 месяца.

Отметим, что согласно распространенной Генпрокуратурой информации, ответственный дежурный Газахского районного отдела полиции И.Сулейманов был арестован по факту смерти Эльмира Ахундова в Газахском РОП.

Напомним, что некоторое время назад И.Сулейманов решением Насиминского районного суда был отпущен на свободу. Недовольный решением следственный орган подал апелляционный протест. Бакинский апелляционный суд удовлетворил апелляционный протест. Решение суда первой инстанции было ликвидировано, И.Сулейманов вновь арестован.