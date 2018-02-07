Продлен срок ареста сотрудников Пенитенциарной службы, задержанных из-за побега заключенных

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Насиминском районном суде было рассмотрено ходатайство, поданное следственным органом в связи с избранием крайней меры пресечения в виде ареста в отношении трех сотрудников Пенитенциарной службы - начальника караула Джейхуна Самедова, заместителя начальника караула Фуада Гаджиева и другого заместителя начальника караула Турала Поладханова по факту побега заключенных в Баку.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Шалалы Гасановой суд удовлетворил представление следственного органа.

Согласно решению суда, срок ареста указанных лиц продлен еще на 3 месяца.

Отметим, что 23 октября прошлого года на станции Баладжары, когда в сопровождении сотрудников Пенитенциарной службы заключенных выводили из вагона поезда, сбежали Этибар Алекпер оглу Мамедов по прозвищу "Годжа" и Али Расим оглу Агами.

По факту в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 304.2.1 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК, создана следственная группа.

Бежавший из-под стражи А.Агами был арестован, а Э.Мамедов во время операции был убит.