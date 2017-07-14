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    Приехавшая из Германии в Товуз девушка выбросилась из окна из-за возлюбленного

    Она попыталась покончить с собой из-за обручения любимого юноши с другой© Report

    Товуз. 14 июля. REPORT.AZ/ Приехавшая из Германии в Товуз девушка выбросилась из окна из-за возлюбленного.

    Как передает западное бюро Report, стало известно, что девушка, заявившая, что упала , вытирая окна на пятом этаже, пыталась покончить с собой.

    По словам очевидцев, днем 13 июля Нармин Эльчин гызы Аббасзаде 1996 г.р. попыталась покончить с собой, узнав об обручении любимого юноши с другой. 

    Живущая с матерью в Германии после развода родителей девушка приехала в Товуз на запланированную в августе свадьбу двоюродной сестры. Она услышала, что любимый ею юноша обручился с другой. Расстроенная новостью 21-летняя девушка  выбросилась с окна квартиры тети, у которой гостила.

    Очевидцы сообщили местному бюро Report, что девушка сначала ударилась о вешалку для белья на третьем этаже, затем о ветви растущего вблизи дерева и упала на землю, получив тяжелые травмы. Вызванной на место происшествия машиной скорой помощи она была доставлена в Товузскую районную центральную больницу, была прооперирована, ей удалили одну из почек, отказавшую в результате тяжелой травмы. После оказания необходимой медпомощи она была размещена в реанимационное отделение.

    Товузское районное отделение полиции расследует факт.

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