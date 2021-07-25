О нас
Report Georgia
Аудио новости

Причинивший значительный ущерб гражданам лицо экстрадирован из России

Причинивший значительный ущерб гражданам лицо экстрадирован из России На основании ходатайства Управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Азербайджана надзорное ведомство России приняло решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Дилафира Тариэль оглы Расулова.
Происшествия
25 июля 2021 г. 19:57
Причинивший значительный ущерб гражданам лицо экстрадирован из России

На основании ходатайства Управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Азербайджана надзорное ведомство России приняло решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Дилафира Тариэль оглы Расулова.

Как передает Report, об этом сообщили в Генпрокуратуре АР.

У следствия появились обоснованные подозрения в том, что Д.Расулов, работая директором ЖСК «Konstra» при отсутствии прав на реализацию, злоупотребив должностными полномочиями и внеся заведомо ложные сведения в официальные документы, незаконно продавал квартиры разным лицам и присваивал полученные денежные средства.

В связи с этим в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого по статьям 178.4 (мошенничество, совершенное с причинением особо крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) УК АР. Экс-директор был объявлен в международный розыск.

Было установлено, что в апреле 2021 года Д.Расулов находился в российском городе Туле. 25 июля он был доставлен в Азербайджан при сопровождении специального конвоя МВД.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Vətəndaşlara külli miqdarda ziyan vuran şəxs Rusiyadan ekstradisiya olunub

Экслюзивные новости

Азеришыг создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
"Азеришыг" создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
19 июля 2021 г. 16:18
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
19 июля 2021 г. 16:14
В Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоВ Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
19 июля 2021 г. 15:10
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
16 июля 2021 г. 12:00
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2021 г. 18:05
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
15 июля 2021 г. 12:33
Киевский национальный университет увековечит память Юсифа Везира Чеменземинли
Киевский национальный университет увековечит память Юсифа Везира Чеменземинли
14 июля 2021 г. 12:30
TƏBIB о дельта-штамме коронавируса
TƏBIB о "дельта"-штамме коронавируса
14 июля 2021 г. 12:28
Во сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?
ФотоВо сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?
13 июля 2021 г. 13:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi