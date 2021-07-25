Причинивший значительный ущерб гражданам лицо экстрадирован из России

На основании ходатайства Управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Азербайджана надзорное ведомство России приняло решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Дилафира Тариэль оглы Расулова.

На основании ходатайства Управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Азербайджана надзорное ведомство России приняло решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Дилафира Тариэль оглы Расулова.

Как передает Report, об этом сообщили в Генпрокуратуре АР.

У следствия появились обоснованные подозрения в том, что Д.Расулов, работая директором ЖСК «Konstra» при отсутствии прав на реализацию, злоупотребив должностными полномочиями и внеся заведомо ложные сведения в официальные документы, незаконно продавал квартиры разным лицам и присваивал полученные денежные средства.

В связи с этим в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого по статьям 178.4 (мошенничество, совершенное с причинением особо крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) УК АР. Экс-директор был объявлен в международный розыск.

Было установлено, что в апреле 2021 года Д.Расулов находился в российском городе Туле. 25 июля он был доставлен в Азербайджан при сопровождении специального конвоя МВД.