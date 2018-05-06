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    При обрушении морского пирса в Турции пострадали восемь человек

    Прибывшие на место происшествия работники экстренных служб сумели спасти всех пострадавших

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Восемь человек получили ранения при обрушении морского пирса в городе Дидим на западе Турции, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, принадлежащий пятизвездочному отелю бетонный пирс высотой 10 метров обрушился в море в то время, когда на нем находилось большое число людей.

    Прибывшие на место происшествия работники экстренных служб сумели спасти всех пострадавших. Восемь человек госпитализированы с ранениями разной тяжести, состояние двух женщин оценивается как тяжелое.

    Сообщается, что все пострадавшие являются гражданами Турции.

    Началось расследование инцидента.

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