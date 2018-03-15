 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев встретился с албанским коллегой

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В четверг, 15 марта, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Республики Албания Илиром Мета.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi