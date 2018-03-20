Пресечена попытка транзита 37-ми лошадей из Азербайджана в Казахстан

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Инспекторы дагестанского Управления Россельхознадзора пресекли попытку провоза через территорию России 37-ми убойных лошадей, которые перевозились из Азербайджана в казахстанский город Актобе.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В 2-х грузовых автомобилях представители компании ООО “AZAGROINVEST-11” незаконно перевозили 37 убойных лошадей. В ходе досмотра подконтрольного госветнадзору груза в международном автомобильном пункте пропуска через государственную границу РФ “Яраг-Казмаляр” установлено, что перевозка животных осуществлялась без разрешения Россельхознадзора на транзит через территорию России", – говорится в сообщении.

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан напоминает, что, согласно указанию Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в настоящее время действует запрет на ввоз и транзит животных и животноводческой продукции из Республики Азербайджан по территории Российской Федерации.

Подчеркивается, что "запрет наложен в связи с текущей эпизоотической ситуацией в соседнем государстве и распространяется на определенные грузы, поставки которых сопряжены с риском заноса возбудителей опасных болезней животных".

В результате проверки лошади были возвращены на территорию Азербайджана.