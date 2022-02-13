Пожар на рынке в Габале потушен

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило сообщение о пожаре на рынке в поселке Вендам Габалинского района.
Как передает Report со ссылкой на МЧС, во время инцидента горючие конструкции здания, состоящего из различных помещений (аптеки, магазины и т.д.) с общей площадью 1 000 m² сгорели 400 m².
В результате оперативных и неотложных мер, принятых подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы министерства, удалось предотвратить распространение огня на остальную часть территории.
Пожар был потушен.
Пожар на рынке поселка Вендам Габалинского района локализован.
Как передает северо-западное бюро Report, во время возгорания сгорело 12 продовольственных и вещевых магазинов.
Причина происшествия до сих пор неизвестна.
Ведется расследование.
Пожар вспыхнул в районе рынка поселка Вендам Габалинского района.
Как передает северо-западное бюро Report, огонь охватил 11 магазинов.
На место происшествия были вызваны техники и личный состав Государственной пожарной охраны.
Ведутся работы по предотвращению возгорания.