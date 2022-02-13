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Пожар на рынке в Габале потушен

Пожар на рынке в Габале потушен Пожар вспыхнул в районе рынка села Вендам Габалы.
Происшествия
13 февраля 2022 г. 21:22
Пожар на рынке в Габале потушен

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило сообщение о пожаре на рынке в поселке Вендам Габалинского района.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, во время инцидента горючие конструкции здания, состоящего из различных помещений (аптеки, магазины и т.д.) с общей площадью 1 000 m² сгорели 400 m².

В результате оперативных и неотложных мер, принятых подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы министерства, удалось предотвратить распространение огня на остальную часть территории.

Пожар был потушен.

20:30

Пожар на рынке поселка Вендам Габалинского района локализован.

Как передает северо-западное бюро Report, во время возгорания сгорело 12 продовольственных и вещевых магазинов.

Причина происшествия до сих пор неизвестна.

Ведется расследование.

19:46

Пожар вспыхнул в районе рынка поселка Вендам Габалинского района.

Как передает северо-западное бюро Report, огонь охватил 11 магазинов.

На место происшествия были вызваны техники и личный состав Государственной пожарной охраны.

Ведутся работы по предотвращению возгорания.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQəbələdə bazarda yanğın söndürülüb

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