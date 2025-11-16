Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Пожар на азербайджано-армянской границе потушен

    Происшествия
    • 16 ноября, 2025
    • 23:43
    Пожар на азербайджано-армянской границе потушен

    Пожар, который несколько дней продолжался на нейтральной территории вблизи сел Исалы, Дордляр, Новоивановка, Мормор и Гёямли Гядабейского района на азербайджано-армянской границе, потушен.

    Как сообщает западное бюро Report, из-за сложности рельефа привлечь специальную технику в зону стихии не удалось.

    Возгорание было ликвидировано силами Гядабейского подразделения Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

    пожар МЧС Азербайджана Гядабейский район
    Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən yanğın söndürülüb

