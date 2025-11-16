Пожар на азербайджано-армянской границе потушен

Пожар, который несколько дней продолжался на нейтральной территории вблизи сел Исалы, Дордляр, Новоивановка, Мормор и Гёямли Гядабейского района на азербайджано-армянской границе, потушен.

Как сообщает западное бюро Report, из-за сложности рельефа привлечь специальную технику в зону стихии не удалось.

Возгорание было ликвидировано силами Гядабейского подразделения Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.