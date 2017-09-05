МЧС: Пожар в Огузском лесу и в Шахдагском национальном парке потушен

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Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Пожар, возникший в Огузском лесу и в Шахдагском национальном парке, был потушен.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт МЧС.

По информации, поступившей в Центр управления кризисными ситуациями, в результате пожара 31 августа на территории 3-го округа Хачмазского лесничества Огузского предприятия по охране и восстановлению лесов, сгорело 120 га лесной полосы (сухие деревья и кустарники) и на территории Шахдагского национального парка сухие деревья и кустарники на площади 10 га.

Остальная часть леса и парка была защищена от пожара. Пожар был потушен 5 сентября в 09:00. В тушении пожара приняли участие личный состав и техника Государственной службы пожарной охраны МЧС, а также живая сила управления Лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов.