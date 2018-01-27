Пострадавший продавец: Взрыв произошел, когда я зажег свет

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ "После взрыва в центре Баку, сегодня утром в 08:50, Захид Махмудов 1961 г.р. поступил в больницу с ожогами".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заведующий ожоговым отделом клиники пластической и реконструктивной хирургии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей Шохрат Мамедов.

По его словам, пострадавший получил повреждения III A,B и IV степени: " Он поступил с диагнозом ожог 90% поверхности тела и 15% дыхательных путей. Общее состояние больного очень тяжелое и сейчас лечение продолжается в реанимации. Он в сознании. По словам больного, утром он открыл дверь магазина, в котором работает, и вошел во внутрь. Взрыв произошел, когда зажег свет. Он был перевязан, раны промыты, ему дали обезболивающие, ведется антибактериальная терапия".