Потерпевший по уголовному делу бывшего полковника МНБ предприниматель подал апелляционную жалобу

© Report

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Видади Азизов, признанный потершевшим по уголовному делу бывшего начальника отдела Главного управления контрразведки ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), полковника Миразиза Аскерова подал апелляционную жалобу.

Как сообщает Report, бизнесмен В.Азизов остался недоволен приговором Бакинского военного суда и обратился в Бакинский апелляционный суд. Он потребовал ужесточения наказания М.Аскерова.

В.Азизов потребовал также обеспечить гражданский иск против М.Аскерова на 193 тыс. манатов и против азербайджанского государства на 1 миллион 200 тыс. манатов.

Напомним, что и сам М.Аскеров подал апелляционную жалобу из приговора. Он отметил, что невиновен и был арестован в результате клеветы со стороны В.Азизова.

Отметим, что М.Аскеров обвиняется в требовании путем угроз денег с пострадавших и других тяжких преступлениях.

Он обвиняется по ст. 182.3.1, 182.3.2 (вымогательство, совершенное группой, в целях получения имущества в крупном размере), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, в крупном размере, с применением угроз), 341.2.1 и 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц, повлекшие тяжкие последствия) УК.

На процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева был зачитан приговор. Решением суда М.Аскеров был приговорен к 4 годам лишения свободы.

По приговору, гражданский иск потерпевшего не был удовлетворен, изъятые из дома обвиняемого деньги и арестованное имущество должны быть возвращены самому М.Аскерову.