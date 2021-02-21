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Пострадавшая в ДТП семья доставлена из Шемахи в Баку

Пострадавшая в ДТП семья доставлена из Шемахи в Баку Трое членов одной семьи, пострадавших в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия в селе Демирчи Шемахинского района, доставлены в Баку
Происшествия
21 февраля 2021 г. 23:39
Пострадавшая в ДТП семья доставлена из Шемахи в Баку

Трое членов одной семьи, пострадавших в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия в селе Демирчи Шемахинского района, доставлены в Баку.

Как передает Report, пострадавшие – Мамедли Фарида Джахид гызы 1994 года рождения, Мамедзаде Ниса Афяр гызы 1991 года рождения и Мамедзаде Арад Фархад оглу 1992 года рождения были доставлены в Центральную больницу Шемахинского района.

Однако из-за тяжелых травм их отправили в одну из бакинских клиник. В ходе обследования врачи обнаружили у Ф.Мамедли закрытую черепно-мозговую травму, у Н.Мамедзаде – различные телесные повреждения, у А.Мамедзаде – рваные раны в области головы.

Ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Şamaxıda yol qəzasında xəsarət alan ailə üzvləri Bakıya gətirildi

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