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    Поставлен запрет на размещение рекламы в учебниках и учебных пособиях

    Рекламы также запрещаются во время спектаклей и демонстрации фильмов

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане запрещается размещение рекламы в учебниках, учебных пособиях, в дневниках, тетрадях, альбомах, книгах, предусмотренных для несовершеннолетних.

    Как сообщает Report, данный запрет отразился в поправках, предусмотренных в законе "О рекламе".

    Согласно новому проекту, запрещается также реклама алкогольных напитков и товарных знаков в предусмотренных для несовершеннолетних периодических изданиях.

    Кроме того, рекламы запрещаются во время спектаклей и демонстрации фильмов.

    Размещать рекламу также запрещается на зданиях государственных и муниципальных органов, исторических и архитектурных постройках.

    Законопроект был принят в первом чтении на заседании Милли Меджлиса.

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