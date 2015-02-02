Поставлен запрет на размещение рекламы в учебниках и учебных пособиях

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане запрещается размещение рекламы в учебниках, учебных пособиях, в дневниках, тетрадях, альбомах, книгах, предусмотренных для несовершеннолетних.

Как сообщает Report, данный запрет отразился в поправках, предусмотренных в законе "О рекламе".

Согласно новому проекту, запрещается также реклама алкогольных напитков и товарных знаков в предусмотренных для несовершеннолетних периодических изданиях.

Кроме того, рекламы запрещаются во время спектаклей и демонстрации фильмов.

Размещать рекламу также запрещается на зданиях государственных и муниципальных органов, исторических и архитектурных постройках.

Законопроект был принят в первом чтении на заседании Милли Меджлиса.