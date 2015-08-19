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    Посольство: Cоответствующие структуры Ирана мобилизированы на поиски пропавших в Каспийском море азербайджанских рыбаков

    Информация о том, что рыбаки были задержаны правоохранительными органами Ирана, не соответствует действительности

    Баку. 19 август. REPORT.AZ/ Cоответствующие структуры  Ирана мобилизированы на поиски пропавших в Каспийском море азербайджанских рыбаков. Об этом Report сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.

    В посольстве отметили, что поиски продолжаются, однако информации о том, где находятся рыбаки, нет.

    В дипмиссии также сообщили, что информация о том, что рыбаки были задержаны иранскими правоохранительными органами, не соответствует действительности.

    Напомним, что на прошлой неделе 4 азербайджанских рыбака на лодке вышли в Каспийское море, и пропали. Позднее СМИ распространили информацию, что они были задержаны правоохранительными органами Ирана. 

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