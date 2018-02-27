Попавший в аварию три дня назад в Огузе адвокат скончался

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Адвокат, попавший в аварию три дня назад в Огузе, скончался.

Как передает Report, пострадавший 24-го февраля в аварии на автомагистрали Огуз-Шеки 36-летний житель Шеки, адвокат Гаджисалимов Рустам Худаверди оглы, несмотря на старания врачей, скончался в Клиническом медицинском центре №1.

Он был доставлен в больницу с диагнозом черепно-мозговой травмы.

Авария случилась, когда Р.Гаджисалимов возвращался из судебного процесса в Огузском районе. Когда управляемый им автомобиль марки “BMW” двигался по участку, проходящему через село Баян Огузского района автомагистрали Огуз - Шеки, водитель потерял контроль над управлением и машина съехав с дороги, врезалась в дерево. В результате аварии Гаджисалимов получил различной степени травмы и был доставлен в центральную больницу Шекинского района. Из-за тяжелого состояния, пострадавшего привезли в Баку.

По факту ведется следствие в Главном следственном отделе и отделе расследований Управления ДПС МВД.