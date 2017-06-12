Полиция задержала человека, дезинформировавшего о бомбе в Metro Park

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел распространило информацию о ложном сообщении "о заложенной бомбе" в торговом центре Metro Park.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 11 июня в 11:42 неизвестный с мобильного телефона позвонил в "центр звонков" МВД 102 и сообщил о бомбе, заложенной в торговом центре Metro Park в Наримановском районе.

Незамедлительно были приняты необходимые меры, однако информация не подтвердилась.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Наримановского районного управления полиции, сообщивший ложную информацию был задержан.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 216 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) Уголовного кодекса.