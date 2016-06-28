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    Полиция взяла под контроль село Гошаговаг Агдашского района, в селе установлены посты

    Въезд и выезд из села в вечерние часы ограничены

    Агдаш. 28 июня. REPORT.AZ/ Сотрудники Агдашского районного отделения полиции (РОП) взяли под контроль село Гошаговаг Агдашского района, в селе установлены посты полиции.

    Об этом корреспонденту Ширванского бюро Report сообщил председатель сельского муниципалитета Джабраиль Гашимов. 

    Он отметил, что полиция ограничила въезд и выезд в село в вечерние часы: "В селе действительно по ночам кто-то ходит. Нет, это не какое-то существо, а простой человек. До сих пор он никому не навредил и не совершил кражу. Несмотря на то, что этот человек безопасен, все же он пугает население". 

    По словам жителя села Ильхама Эйюбова, лица разного роста и внешности расхаживают по селу с полуночи до 4-х утра: "Мы неоднократно хотели поймать его, однако они с легкостью проходят через колючие проволоки, высокие заборы".

    Сотрудники Агдашского районного отделения полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия по поимке неизвестного лица или лиц.

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