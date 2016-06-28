Полиция взяла под контроль село Гошаговаг Агдашского района, в селе установлены посты

Агдаш. 28 июня. REPORT.AZ/ Сотрудники Агдашского районного отделения полиции (РОП) взяли под контроль село Гошаговаг Агдашского района, в селе установлены посты полиции.

Об этом корреспонденту Ширванского бюро Report сообщил председатель сельского муниципалитета Джабраиль Гашимов.

Он отметил, что полиция ограничила въезд и выезд в село в вечерние часы: "В селе действительно по ночам кто-то ходит. Нет, это не какое-то существо, а простой человек. До сих пор он никому не навредил и не совершил кражу. Несмотря на то, что этот человек безопасен, все же он пугает население".

По словам жителя села Ильхама Эйюбова, лица разного роста и внешности расхаживают по селу с полуночи до 4-х утра: "Мы неоднократно хотели поймать его, однако они с легкостью проходят через колючие проволоки, высокие заборы".

Сотрудники Агдашского районного отделения полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия по поимке неизвестного лица или лиц.