​Полиция провела широкомасштабную операцию в Загатале, есть задержанные

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Органы полиции провели широкомасштабную операцию в Загатальском районе.

Как сообщает Report, в ходе операции задержаны около 10 представителей радикального религиозного течения. У них изъяты запрещенная литература, значительное количество боеприпасов, в том числе, гранаты.

Напомним, что 1 мая в 07.30 в момент, когда начальник участка сектора общественной безопасности отделения полиции Загатальского района, капитан полиции Ровшан Балыев открыл дверь отделения полиции в поселке Алиабад, произошел взрыв. В результате взрыва разбились стекла окон и дверь отделения. Пострадавший А.Балыев был госпитализирован в Республиканский госпиталь имени А.Гейдарова МВД. Предполагается, что причиной взрыва стала граната.

Расследование по факту продолжается.