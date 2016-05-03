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    ​Полиция провела широкомасштабную операцию в Загатале, есть задержанные

    У них изъяты запрещенная литература, значительное количество боеприпасов, в том числе, гранаты

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Органы полиции провели широкомасштабную операцию в Загатальском районе.

    Как сообщает Report, в ходе операции задержаны около 10 представителей радикального религиозного течения. У них изъяты запрещенная литература, значительное количество боеприпасов, в том числе, гранаты.

    Напомним, что 1 мая в 07.30 в момент, когда начальник участка сектора общественной безопасности отделения полиции Загатальского района, капитан полиции Ровшан Балыев открыл дверь отделения полиции в поселке Алиабад, произошел взрыв. В результате взрыва разбились стекла окон и дверь отделения. Пострадавший А.Балыев был госпитализирован в Республиканский госпиталь имени А.Гейдарова МВД. Предполагается, что причиной взрыва стала граната.

    Расследование по факту продолжается. 

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