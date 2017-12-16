Полиция ищет родственников неизвестного мужчины, скончавшегося в больнице в Баку - ФОТО

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ 9 декабря в Ясамальском районе был обнаружен мужчина в возрасте 55-60 лет, у которого диагностирована черепно-мозговая травма.

Как сообщили Report в прес-службе МВД, он был размещен в Клинический медицинский центр.

По информации, мужчина скончался в больнице. Его рост - 170 см, худощавый, глаза черные. Он был одет в черные брюки, черную куртку и черные туфли.

Полиция просит тех, кто опознал личность мужчины на фотографии, позвонить в Call-цент "102" министерства внутренних дел, или в Ясамальское РУП по номеру (012) 434-02-02, 434-62-36.