В Москве задержан подозреваемый в убийстве двух азербайджанцев - ОБНОВЛЕНО

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ В Москве задержан подозреваемый в убийстве двух азербайджанцев.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в настоящее время следователи устанавливают причастность задержанного к двойному убийству и покушению на убийство. Отрабатываются все возможные версии кровавой трагедии на Рязанском проспекте.

***15:40

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Полицейские оцепили дом на улице Ферганская на востоке Москвы, где, вероятно, скрывается подозреваемый в совершении убийства двух азербайджанцев, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Вооруженный ножом неизвестный около 05:00 утра напал на троих мужчин у дома №46 на Рязанском проспекте, двое пострадавших скончались. Личности погибших установлены, ими являются азербайджанцы 1947 и 1980 года рождения. Еще один пострадавший находится в больнице, его жизни ничто не угрожает.

Как заявил радиостанции "Говорит Москва" председатель Координационного совета межрегионального Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин, резню мог устроить националист, совершив преступление на национальной почве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц, а также об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.