Полицейские Агдаша задержали пять человек по подозрению в совершении краж и обороте наркотиков

В ходе операций, проведенных сотрудниками Агдашского районного отдела полиции, задержаны 5 человек по подозрению в совершении краж и незаконном обороте наркотиков.

В ходе операций, проведенных сотрудниками Агдашского районного отдела полиции, задержаны 5 человек по подозрению в совершении краж и незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в отдел поступила информация о краже неизвестными лицами 220 метров кабеля связи на территории села Юхары Гясил. По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали жителей района Ниджата Гараева и Эльджана Зульфугарова. В своих показаниях они признались в содеянном и сообщили, что переплавили похищенные кабели и сдали их в пункт приема металла в Мингячевире.

В результате другой операции был задержан Заур Абидов, похитивший различные предметы домашней утвари и двери из дома, где он работал мастером. В ходе следствия было установлено, что задержанный похитил имущество, зная, что дома никого нет, и продал эти вещи частным лицам по цене ниже их стоимости.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, были задержаны двое жителей района Рафиг Мурадлы и Техран Нагиев, ранее судимые по различным статьям Уголовного кодекса. В ходе личного досмотра у Р.Мурадлы были обнаружены метамфетамин и героин, а у Т.Нагиева был изъят героин.