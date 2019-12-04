Найдены тела двух пропавших в Грузии рыбаков - ОБНОВЛЕНО

Обнаружены тела пропавших на озере Джандаргёль в Грузии рыбаков.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщила Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии.

Продолжавшиеся три дня поиски проводились как на территории Грузии, так и на территории Азербайджана. В поисковой операции были задействованы вертолеты, дроны и водолазы.

*** 10:26

Поиски двух рыбаков, пропавших на озере Джандаргёль, расположенном на границе Азербайджана и Грузии, продолжаются уже третий день.

Как сообщает грузинское бюро Report, поиски ведутся под водой и на прилегающих к озеру территориях.

Количество задействованных в поисках спасателей достигло 55 человек. Из Тбилиси и Поти было доставлено дополнительное спасательное оборудование. В поисках также задействованы водолазы.

На 80% территории озера были проведены поиски. Азербайджанские спасатели также участвовали в процессе. Согласно достигнутому соглашению, грузинские спасатели перейдут на азербайджанскую сторону и примут участие в совместном поиске с местными спасателями.