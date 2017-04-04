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    Погибшую при теракте в метро Петербурга Дильбару Алиеву похоронят в Азербайджане

    Как ожидается, завтра ее тело будет доставлено в Баку

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Погибшую при теракте в метро в Санкт-Петербурге азербайджанку  Дильбару Алиеву похоронят  на родине. 

    Как сообщает Report, об этом "Комсомольской правде" заявили в университете путей сообщения императора Александра I, где училась девушка.

    Как сообщили в вузе, несмотря на то, что родители  Д.Алиевой находятся в Петербурге и девушка является гражданкой России, похоронить ее планируют на исторической Родине, где у нее живут родственники. Как ожидается, завтра тело Алиевой доставят в Баку.

    Двадцатилетняя Дильбара Алиева училась на третьем курсе вуза, на факультете экономики и менеджмента. Она родилась в Баку, но давно переехала в Петербург вместе с родителями, ходила в петербургскую школу.

    "Как любая девушка, она имела друзей, строила большие планы, любила жизнь…, –  рассказали в вузе. - Дильбара останется в памяти друзей и близких молодой, цветущей, полной сил и устремленной в будущее". 

    В результате теракта в метро в Санкт-Петербурге 3 апреля погибли 14 человек, 51 получили ранения. Среди пострадавших есть еще один азербайджанец, гражданин России Заур Велиев, получивший при взрыве ранения средней тяжести.

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