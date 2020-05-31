Погибший темнокожий и задержавший его полицейский оказались бывшими коллегами

Погибший в Миннеаполисе чернокожий американец Джордж Флойд и полицейский Дерек Шовен, применивший удушающий прием при его задержании, за год до происшествия работали в одном клубе.

Как передает Report, об этом пишет CNN.

По информации издания, 46-летний Флойд и 44-летний Шовен работали в одном латинском ночном клубе El Nuevo Rodeo в Миннеаполисе. Они оба отвечали за соблюдение посетителями порядка. Так, первый работал вышибалой, а второй подрабатывал охранником.

Как сообщила бывшая владелица клуба Майя Сантамария (Maya Santamaria), Флойда и Шовена нельзя назвать знакомыми, однако в определенные смены они пересекались. Она охарактеризовала погибшего афроамериканца замечательным парнем, известного своей широкой улыбкой. "И, зная Шовена, я не могу поверить, что у него не хватило человечности, чтобы не послушать этого бедного человека, просящего вздохнуть", — призналась Сантамария.