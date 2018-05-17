 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Погибшая альпинистка Фарида Джабраилзаде похоронена - ОБНОВЛЕНО

    Масаллы. 17 мая. REPORT.AZ/ Погибшая альпинистка Фарида Джабраилзаде похоронена.

    Как сообщает южное бюро Report, член Клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" Фарида Забиюлла гызы Джабраилзаде похоронена на кладбище, расположенном в селе Шарафа Масаллинского района.

    В церемонии похорон приняли участие близкие покойной и жители села.  

    ***14:35

    Масаллы. 17 мая. REPORT.AZ/ Тело без вести пропавшей зимой в горах альпинистки Фариды Джабраилзаде доставлено в Масаллинсой район.

    Как сообщает южное бюро Report, ее тело привезли в село Шарафа.

    Отметим, что Ф.Джабраилзаде похоронят на кладбище села Шарафа.

    Напомним, что 26 декабря 2017 года на горной территории Губинского района пропали без вести члены Клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" Бабур Вагиф оглы Гусейнов, Намин Низами оглы Буньятзаде и Фарида Забиюлла гызы Джабраилзаде.

    В результате поисков, проводимых с 27-го декабря 2017 года по сей день с участием бригады профессиональных спасателей министерства по чрезвычайным ситуациям и сотрудников министерства экологии и природных ресурсов, 16 мая на территории поисковых работ было установлено место принадлежащей альпинистам палатки, обнаружены три тела (двое мужчин, одна женщина), а также принадлежащие альпинистам предметы. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi