Погибшая альпинистка Фарида Джабраилзаде похоронена - ОБНОВЛЕНО

Масаллы. 17 мая. REPORT.AZ/ Погибшая альпинистка Фарида Джабраилзаде похоронена.

Как сообщает южное бюро Report, член Клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" Фарида Забиюлла гызы Джабраилзаде похоронена на кладбище, расположенном в селе Шарафа Масаллинского района.

В церемонии похорон приняли участие близкие покойной и жители села.

***14:35

Масаллы. 17 мая. REPORT.AZ/ Тело без вести пропавшей зимой в горах альпинистки Фариды Джабраилзаде доставлено в Масаллинсой район.

Как сообщает южное бюро Report, ее тело привезли в село Шарафа.

Отметим, что Ф.Джабраилзаде похоронят на кладбище села Шарафа.

Напомним, что 26 декабря 2017 года на горной территории Губинского района пропали без вести члены Клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" Бабур Вагиф оглы Гусейнов, Намин Низами оглы Буньятзаде и Фарида Забиюлла гызы Джабраилзаде.

В результате поисков, проводимых с 27-го декабря 2017 года по сей день с участием бригады профессиональных спасателей министерства по чрезвычайным ситуациям и сотрудников министерства экологии и природных ресурсов, 16 мая на территории поисковых работ было установлено место принадлежащей альпинистам палатки, обнаружены три тела (двое мужчин, одна женщина), а также принадлежащие альпинистам предметы.