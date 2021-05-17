Подвергшаяся нападению на Абшероне женщина находится в тяжелом состоянии

Сообщается, что Асланова Зульфия Мохсум гызы 1986 года рождения подверглась нападению по дороге с работы домой

В Абшеронском районе совершено нападение на женщину.

Как передает Report, инцидент был зафиксирован в городе Хырдалан.

Сообщается, что Асланова Зульфия Мохсум гызы 1986 года рождения подверглась нападению по дороге с работы домой. Женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу в карете скорой помощи. В ходе обследования врачи диагностировали у З.Аслановой закрытую черепно-мозговую травму и резаную рану левого уха.

По предварительной версии, на женщину напал ее бывший супруг.

Ведется расследование.