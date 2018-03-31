Подробности вооруженного инцидента в Национальном парке Ширвана

Сальян. 31 марта. REPORT.AZ/ Стали известны подробности вооруженного инцидента в Сальянском районе.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел вечером 30 марта на территории Национального парка Ширвана.

Жители Гаджигабульского района - 30-летний Эльвин Тархан оглы Исрафилов и 35-летний Рахиль Эйбат оглы Агаев незаконно проникли в Национальный парк Ширвана для охоты на джейранов. Узнавшие об этом сотрудники парка прибыли на место и попытались поймать браконьеров, но Рахиль Агаев выстрелил в сотрудников заповедника. В результате участковый инспектор парка, житель Баку, 57-летний Ильтифат Ширали оглы Халыгов получил легкое ранение брюшной полости.

Совместно с прибывшими на место сотрудниками Сальянского районного отделения полиции сначала был обезврежен Эльвин Исрафилов, затем Рахиль Агаев. Во время обыска у них были изъяты в качестве вещественных доказательств и доставлены в отделение туша убитого джейрана, 1 нож, прожектор.

Прибывшие на место инцидента врачи станции скорой помощи оказали Ильтифату Халыгову первую медицинскую помощь, осколок пули был извлечен из брюшной полости, он отпущен амбулаторное лечение.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.