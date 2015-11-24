​Подана апелляционная жалоба на приговор, вынесенный в отношении убившего своего сослуживца мужчины

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Обвиняемый в убийстве сослуживца Меджидли Замин Тофик оглу подал апелляционную жалобу на вынесенный в его отношении приговор.

Как сообщает Report, жалоба, представленная в Бакинский апелляционный суд, будет рассмотрена 26 ноября.

Отметим, что 12 июля прошлого года сотрудники 13-го отделения полиции Сабунчинского РУП обнаружили в лесной полосе близ заправочной станции в поселке Бакиханова труп 20-летнего уроженца Сальян Нурлана Худиева с ножевым ранением в грудь. На трупе были следы насилия.

В результате оперативно-следственных мероприятий сотрудников РУП и прокуратуры 19 июля был задержан друг убитого, житель Баку Замин Меджидли. Во время допроса задержанный заявил, что служил с Н.Худиевым в армии, а после армии они иногда встречались. По словам З.Меджидли, в последний раз между ними возник спор и Н.Худиев оскорбил его. В ответ, З.Меджидли ударил его кухонным ножом в сердце, а затем скрылся с места преступления. В тот же вечер он закопал орудие убийства во дворе собственного дома.

На основе повторного ходатайства, в октябре в Бакинском суде по тяжким преступлениям по делу назначили повторную судебно-психиатрическую экспертизу. Согласно заключению экспертов, обвиняемый совершил убийство в состоянии аффекта. По этой причине выдвинутая против З.Меджидли ст. 120.1 (умышленное убийство) УК была заменена ст. 122 (убийство человека в состоянии внезапно возникшего душевного волнения) УК.

По приговору суда З.Меджидли лишен свободы сроком на 3 года.