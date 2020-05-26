По трем сотрудникам “Азеришыг” открыли огонь

В Масаллинском районе Азербайджана сотрудники ОАО "Азеришыг" получили огнестрельные ранения.

Как сообщает региональное бюро Report, инцидент произошел в селе Йеддиоймаг.

Так, житель села Мансур Башир оглы Шахмурадов, 1969 года рождения, поспорил с работниками электросети, которые пришли к нему во двор с требованием выплатить задолженность за электричество. Шахмурадов, утверждающий, что у него нет долгов, открыл огонь по работникам "Азеришыга" из охотничьего оружия.

В результате три человека были доставлены в Лянкяранскую центральную больницу с различными травмами. Амбулаторная помощь была оказана двоим, получившим незначительные ранения. У третьего сотрудника Рамала Судеф оглы Багирова, 1983 года рождения, было диагностировано пулевое ранение в левую ключицу. В настоящее время его оперируют.

Масаллинская районная прокуратура расследует данный факт. Подозреваемый в совершении инцидента задержан.