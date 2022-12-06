По "Тертерскому делу" освобождены 19 человек, 10 лиц оправданы

По уголовному делу в связи с Тертерскими событиями освобождены 19 человек. Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. Судебные решения в отношении 19 человек, осужденных за государственную измену и иные преступления по 3 уголовн

По уголовному делу в связи с Тертерскими событиями освобождены 19 человек.



Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.



Судебные решения в отношении 19 человек, осужденных за государственную измену и иные преступления по 3 уголовным делам были пересмотрены Пленумом Верховного суда Азербайджана на основании обращения прокуратуры. Судебные постановления были отменены и возвращены в соответствующие суды. Суды, рассматривающие эти уголовные дела, отменили решения, направив дела на повторное расследование.

В ходе полного и объективного расследования всех обстоятельств дела было установлено, что вина указанных лиц по обвинению в государственной измене не доказана. В отношении 10 лиц приняты решения о прекращении уголовного преследования и они освобождены с отменой выбранной в их отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

В то же время следствием были полностью, всесторонне и объективно изучены все обстоятельства, связанные с уголовными делами в отношении покойных Гусейнова Мехмана Тельман оглу и Агазаде Эльхана Кямаледдин оглу, и приняты решения о прекращении уголовного преследования в отношении них на оправдательных основаниях, поскольку их вина не была доказана.



Напомним, что в мае-июне 2017 года некоторые военнослужащие, несшие службу в воинских частях Министерства обороны Азербайджана, расположенных в направлении Тертерского, Агдамского и Бейлаганского районов, вопреки требованиям Уголовно-процессуального законодательства и, не имея соответствующих полномочий, привлекли к допросу военнослужащих и подвергли их пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, что повлекло за собой смерть потерпевших и другие тяжелые последствия.

В связи с этими фактами в Военной прокуратуре Азербайджана были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР.