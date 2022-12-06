О нас

По "Тертерскому делу" освобождены 19 человек, 10 лиц оправданы

По "Тертерскому делу" освобождены 19 человек, 10 лиц оправданы По уголовному делу в связи с Тертерскими событиями освобождены 19 человек. Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. Судебные решения в отношении 19 человек, осужденных за государственную измену и иные преступления по 3 уголовн
Происшествия
6 декабря 2022 г. 11:15
По Тертерскому делу освобождены 19 человек, 10 лиц оправданы

По уголовному делу в связи с Тертерскими событиями освобождены 19 человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Судебные решения в отношении 19 человек, осужденных за государственную измену и иные преступления по 3 уголовным делам были пересмотрены Пленумом Верховного суда Азербайджана на основании обращения прокуратуры. Судебные постановления были отменены и возвращены в соответствующие суды. Суды, рассматривающие эти уголовные дела, отменили решения, направив дела на повторное расследование.

В ходе полного и объективного расследования всех обстоятельств дела было установлено, что вина указанных лиц по обвинению в государственной измене не доказана. В отношении 10 лиц приняты решения о прекращении уголовного преследования и они освобождены с отменой выбранной в их отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

В то же время следствием были полностью, всесторонне и объективно изучены все обстоятельства, связанные с уголовными делами в отношении покойных Гусейнова Мехмана Тельман оглу и Агазаде Эльхана Кямаледдин оглу, и приняты решения о прекращении уголовного преследования в отношении них на оправдательных основаниях, поскольку их вина не была доказана.

Напомним, что в мае-июне 2017 года некоторые военнослужащие, несшие службу в воинских частях Министерства обороны Азербайджана, расположенных в направлении Тертерского, Агдамского и Бейлаганского районов, вопреки требованиям Уголовно-процессуального законодательства и, не имея соответствующих полномочий, привлекли к допросу военнослужащих и подвергли их пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, что повлекло за собой смерть потерпевших и другие тяжелые последствия.

В связи с этими фактами в Военной прокуратуре Азербайджана были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Tərtər işi" ilə bağlı 19 nəfər azadlığa buraxılıb, 10 nəfər bəraət alıb

Экслюзивные новости

Кристиан Файхтингер:Азеркосмос добился многого в продвижении страны на международном уровне
Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне
6 декабря 2022 г. 11:02
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
2 декабря 2022 г. 20:12
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
2 декабря 2022 г. 11:10
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
1 декабря 2022 г. 22:43
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
29 ноября 2022 г. 14:15
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
28 ноября 2022 г. 16:46
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
28 ноября 2022 г. 15:07
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
24 ноября 2022 г. 20:47
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi