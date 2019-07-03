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Палата надзора за финансовыми рынками оштрафовала компанию Optimal Elektronika

ПНФР оштрафовала компанию Optimal Elektronika

Палата надзора за финансовыми рынками Азербайджана составила административный протокол в отношении ООО Optimal Elektronika.

Как сообщает Report, компания была оштрафована в соответствии со статьей 430.4 (За невозвращение из-за рубежа валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги) Кодекса об административных проступках АР.

Жалоба компании на протокол будет рассмотрена в Бакинском апелляционном суде.

Напомним, что правонарушение влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от двадцати до тридцати процентов суммы валютных средств, ставших объектом административного правонарушения. 

Отметим, что ООО Optimal Elektronika осуществляет продажу электротоваров и бытовой техники.

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