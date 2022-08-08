Перечень арестованного имущества Селима Муслимова

Обнародован перечень арестованного имущества бывшего министра труда и социальной защиты населения Селима Муслимова.

Обнародован перечень арестованного имущества бывшего министра труда и социальной защиты населения Селима Муслимова.

Как стало известно Report, арестовано имущество обвиняемого экс-министра на несколько миллионов манатов.

Среди арестованного имущества С.Муслимова имеется следующая недвижимость по адресам:

1. Баку, Бинагадинский район, пр. Ак.Зии Буньядова, дом 13, кв. 38

2. Баку, Бинагадинский район, пр. Ак.Зии Буньядова, 7, кв. 3

3. Баку, Сабаильский район, пр. Азадлыг, 5, нежилая площадь

4. Баку, Ясамальский район, ул.Мирзы Ибрагимова, квартал 422, дом 53, кв. 108

5. Баку, Наримановский район, улица Октая Керимова, дома 69 и 71

6. Баку, Наримановский район, улица Мамеда Араза, дом 51

7. Баку, Бинагадинский район, земельные участки площадью 500 и 300 кв.м. в западной части 6-го микрорайона

8. Баку, Хатаинский район, ул.Расула Рзы, квартал 2942 – нежилой участок площадью 300 кв.м.

Экс-министр труда и социальной защиты населения С.Муслимов был задержан в феврале 2021 года в ходе операции, проведенной Службой государственной безопасности.

В ходе проведенных проверок были выявлены обоснованные подозрения в том, что он неоднократно получал взятки в размере от 10 до 30 тысяч манатов от руководителей различных территориальных отделов этого министерства.

Салим Муслимов привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки неоднократно в крупном размере) УК Азербайджана.

Дело в отношении Муслимова рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям.