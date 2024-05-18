Названо число боеприпасов, обнаруженных за неделю на освобожденных территориях

За последнюю неделю (11-18 мая) на освобожденных территориях Азербайджана было обнаружено значительное число боеприпасов.

За последнюю неделю (11-18 мая) на освобожденных территориях Азербайджана было обнаружено значительное число боеприпасов.

Об этом Report сообщили в МВД.

Сотрудники полиции вывезли с территории города Ханкенди 43 автомата, три пистолета, 8 ружей, 15 гранат, одну бомбу (C4), 19 запалов, 209 магазинов для патронов, 6 480 патронов различного калибра, 15 штык-ножей, один дрон видеонаблюдения и другие боеприпасы.

В Шуше и на территории Физулинского и Ходжалинского районов были обнаружены и изъяты 13 автоматов, два гранатомета, один пулемет и 60 патронов различного калибра.