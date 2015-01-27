​Пенитенциарная служба распространила официальную информацию о состоянии здоровья Лейлы Юнус

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ "Азербайджанское правительство руководствуясь принципами гуманизма и с целью положить конец слухам о состоянии здоровья Лейлы Юнус, содержащейся в Бакинском следственном изоляторе, дало свое согласие на её обследование заведующим отделения известной немецкой клиники "Charite”, профессором, доктором Кристианом Виттином и создало для этого все необходимые условия. Полное обследование обвиняемой Л.Юнус прошло 29 декабря 2014 года в Республиканском диагностическом центре при участии ведущих специалистов Азербайджана в различных областях медицины. Среди них были профессоры Мурад Мамедов, Герай Герайбейли, Рауф Агаев и доктор медицинских наук Ровшан Гасанов". Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной пенитенциарной службой министерства юстиции Азербайджана.

Согласно сообщению пенитенциарной службы, 26 января в Республиканском диагностическом центре прошло повторное обследование Л.Юнус, взяты пробы крови для лабораторных анализов: "Лейле Юнус было неоднократно предложено пройти гинекологическое и онкологическое обследование, от которого она категорически отказывалась. В состав международной группы врачей, которые проводили обследования до этого, включены также руководитель онкологического центра “Metropolitan” в Будапеште (Венгрия) профессор Ласло Унгар и известный гинеколог, профессор Александр Барсуков. По итогам обследования международная группа врачей составила протокол, результаты были задокументированы, проводилась фото и видеосъемка процесса обследования".