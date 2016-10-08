Пассажирка бакинского метро тяжело пострадала, упав с лестницы

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском метро пассажирка упала и получила тяжелую травму.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован на станции метро "Нариман Нариманов".

Согласно информации, Шабнам Мамедова (1993 г.р.) по неосторожности упала с лестницы у выхода станции и получила черепно-мозговую травму.

Она была госпитализирована на машине скорой медицинской помощи в Городскую клиническую больницу №1. Ее состояние оценивается как среднетяжелое.