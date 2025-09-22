Пашинян, члены Минской группы и глава МИД Армении запрошены для допроса в качестве свидетелей в суде
Происшествия
- 22 сентября, 2025
- 18:17
В Бакинском военном суде на судебном процессе по уголовному делу, в котором обвиняются граждане Республики Армения, обвиняемые выступили с ходатайствами.
Как сообщает Report, обвиняемый Давид Манукян попросил суд вызвать гражданина Республики Армения Никола Пашиняна (премьер-министр Армении – ред.) в качестве свидетеля или подключить его к судебному процессу посредством видеоконференции.
Обвиняемый Давид Бабаян попросил судью привлечь к суду в качестве свидетелей "сопредседателей Минской группы ОБСЕ", в частности посла Анджея Каспшика, а также министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.
"Мы знакомы с этими людьми и были с ними в прямом контакте. Они будут очень хорошими свидетелями", - добавил он.
